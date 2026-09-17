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Защитный коврик OLFA А2 OL-CM-A2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитный коврик OLFA А2 OL-CM-A2

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742180
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитный коврик OLFA А2 OL-CM-A2
2 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OLFA
Размеры в упаковке, см
65х48х11
Вес, г.
870

Описание товара Защитный коврик OLFA А2 OL-CM-A2

Защитный коврик OLFA А2 OL-CM-A2

Отзывы о товаре Защитный коврик OLFA А2 OL-CM-A2




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Характеристики
Бренд
OLFA
Описание
Защитный коврик OLFA А2 OL-CM-A2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитный коврик OLFA А2 OL-CM-A2 - по цене 2910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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