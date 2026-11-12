Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) уцененный, 734716
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%4 660 руб. 9 320 руб.
В наличии
Код товара: 734716
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 660 руб. -50%
9 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Пол
унисекс
Размер линз
54 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) уцененный
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Пол
унисекс
Размер линз
54 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Италия
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) уцененный - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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