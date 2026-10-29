Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8MM)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб.
В наличии
Код товара: 731737
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 760 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HIKVISION
Вес, г.
800
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8MM)
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8MM)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 590 руб.3148 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS 2.8-12мм
-
В наличииЦена 12 620 руб.3155 руб. в СплитСетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)
-
В наличииЦена 12 650 руб.3163 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(2.8MM) 2.8-...
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm) 2.8...
-
В наличииЦена 17 030 руб.4258 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2783G2-IZS 2.8-12мм
-
В наличииЦена 19 990 руб.4998 руб. в СплитIP камера уличная Beward B5350DVZ
-
В наличииЦена 20 540 руб. 64 940 руб.5135 руб. в СплитIP камера HiWatch DS-I215(D)
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)...
-
В наличииЦена 24 290 руб.6073 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2....
-
В наличииЦена 31 910 руб.7978 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP 4.8-120мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I...
-
В наличииЦена 42 150 руб.10538 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, И...
-
В наличииЦена 46 140 руб.11535 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белы...
Бренд
HIKVISION
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8MM)
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8MM) - стоимость товара 12760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8MM)