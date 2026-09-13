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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722369
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Описание товара Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar
Veber Wolf Reflex 120 RD Solar – тактический коллиматорный прицел закрытого типа с увеличением 1х и объективом диаметром 20 мм. Прицельная марка Red Dot имеет 12 ступеней регулировки подсветки, которая питается от батареи / солнечной панели.
Высокое базовое крепление на планку Weaver (высота 40 мм) дает возможность устанавливать прицел Wolf Reflex 120 RD Solar на одной планке с магнифером Veber Wolf MX3 для повышения кратности увеличения до 3х.
Прицел может применяться на различных видах оружия для повышения скорости прицеливания и точности стрельбы. Ударная стойкость прицела Wolf Reflex 120 RD Solar на оружии с нарезным стволом – до 7000 Дж, гладкоствольном – до 4400 Дж, пневматическом – до 25 Дж.
Veber Wolf Reflex 120 RD Solar – тактический коллиматорный прицел закрытого типа с увеличением 1х и объективом диаметром 20 мм. Прицельная марка Red Dot имеет 12 ступеней регулировки подсветки, которая питается от батареи / солнечной панели.
Высокое базовое крепление на планку Weaver (высота 40 мм) дает возможность устанавливать прицел Wolf Reflex 120 RD Solar на одной планке с магнифером Veber Wolf MX3 для повышения кратности увеличения до 3х.
Прицел может применяться на различных видах оружия для повышения скорости прицеливания и точности стрельбы. Ударная стойкость прицела Wolf Reflex 120 RD Solar на оружии с нарезным стволом – до 7000 Дж, гладкоствольном – до 4400 Дж, пневматическом – до 25 Дж.
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