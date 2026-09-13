Алкотестер Sho-Me ALT-1500 электрохимический черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип датчика
полупроводниковый
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
10
Диапазон измерений, промилле
0,00-0,200
Индикация
визуальная
Питание
встроенный аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
В наличии
Код товара: 713880
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип датчика
полупроводниковый
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
10
Диапазон измерений, промилле
0,00-0,200
Индикация
визуальная
Питание
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х5
Вес, г.
200
Описание товара Алкотестер Sho-Me ALT-1500 электрохимический черный
Алкотестер Sho-Me ALT-1500 электрохимический черный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип датчика
полупроводниковый
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
10
Диапазон измерений, промилле
0,00-0,200
Индикация
визуальная
Питание
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Алкотестер Sho-Me ALT-1500 электрохимический черный
Алкотестер Sho-Me ALT-1500 электрохимический черный - стоимость товара 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Алкотестер Sho-Me ALT-1500 электрохимический черный