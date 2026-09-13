Top.Mail.Ru
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 1
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 2
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 3
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 4
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 5
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 6
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 7
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 8
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 9
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 10
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 11
Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 1
  • Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 2
  • Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 3
  • Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 4
  • Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 5
  • Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 6
  • Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 7
  • Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 8
  • Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 9
  • Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 10
  • Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 11
  • Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709957
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Диаметр объектива, мм
30 мм
Вид прицела
оптический
Поле зрения на расстоянии 100 м
5.3-1.3 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х13х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR

Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR – надежный оптический прицел c увеличением от 6х до 24х, объективом диаметром 50 мм и тактической прицельной сеткой с подсветкой. В комплекте с прицелом идут крепежные кольца для установки на оружие с планкой типа Weaver. Благодаря высокой прочности конструкции прицел серии Veber Пневматика III может применяться на мощном пневматическом оружии с дульной энергией до 215 Дж для охоты и спортивной стрельбы. Прицел обладает переменной кратностью увеличения 6x - 24x для быстрой адаптации к различным условиям стрельбы — от средних дистанций до дальних. Объектив диаметром 50 мм обеспечивает достаточное количество света даже в условиях низкой освещенности, улучшая видимость цели в сумерки или пасмурную погоду. Линейное поле зрения на дистанции 100 метров составляет 5.3 метра на минимальной кратности и сужается до 1.3 метра при максимальном увеличении, позволяя точно контролировать пространство вокруг цели. Окуляр оснащен функцией диоптрийной коррекции с возможностью фиксации настроенного положения, что делает использование прицела комфортным для стрелков с различными особенностями зрения. Прицел комплектуется защитными откидными крышками, предохраняющими линзы объектива и окуляра от механических повреждений, грязи, влаги и солнечных лучей. Оптика имеет многослойное просветляющее покрытие (FMC), которое минимизирует отражения и улучшает светопропускание, обеспечивая яркое и четкое изображение. Прицельная сетка с ценой деления 1 MIL расположена во второй фокальной плоскости и вытравлена на стекле. Размер сетки в поле зрения не меняется при изменении кратности увеличения, поэтому измерения и поправки по сетке наиболее точны на максимальной кратности прицела 24х. Подсветка прицельной марки красного цвета имеет 6 уровней регулировки яркости через ноль для комфортной стрельбы в различных условиях освещения. Механизмы ввода поправок оснащены системой блокировки Self Lock, предотвращающей случайное смещение настроек. Для введения поправок крышку барабана надо вытянуть до упора вверх по оси вращения. Цена деления механизмов составляет 0.1 MRAD, что предоставляет высокую точность внесения корректировок. Прицел также оборудован системой компенсации параллакса (SF), который регулируется в диапазоне от 10 ярдов до бесконечности, устраняя возможные искажения изображения на разных дистанциях. Функция Zero Stop позволяет быстро вернуть механизмы ввода поправок в исходное положение после внесения необходимых изменений. Данная функция особенно важна при стрельбе в условиях ограниченного времени или плохой видимости. Рабочий диапазон температур прицела составляет от -25°C до +50°C, что гарантирует его функциональность в любых климатических условиях. Корпус заполнен осушенным газом, предотвращающим запотевание оптики изнутри при резких изменениях температуры и влажности. Степень пыле- и влагозащиты соответствует стандарту IP67, что означает полную защиту от пыли и возможность кратковременного погружения в воду на глубину до одного метра. В комплект поставки входят крепежные кольца для установки прицела с диаметром корпуса 30 мм на оружие.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Диаметр объектива, мм
30 мм
Вид прицела
оптический
Поле зрения на расстоянии 100 м
5.3-1.3 м
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR – надежный оптический прицел c увеличением от 6х до 24х, объективом диаметром 50 мм и тактической прицельной сеткой с подсветкой. В комплекте с прицелом идут крепежные кольца для установки на оружие с планкой типа Weaver. Благодаря высокой прочности конструкции прицел серии Veber Пневматика III может применяться на мощном пневматическом оружии с дульной энергией до 215 Дж для охоты и спортивной стрельбы. Прицел обладает переменной кратностью увеличения 6x - 24x для быстрой адаптации к различным условиям стрельбы — от средних дистанций до дальних. Объектив диаметром 50 мм обеспечивает достаточное количество света даже в условиях низкой освещенности, улучшая видимость цели в сумерки или пасмурную погоду. Линейное поле зрения на дистанции 100 метров составляет 5.3 метра на минимальной кратности и сужается до 1.3 метра при максимальном увеличении, позволяя точно контролировать пространство вокруг цели. Окуляр оснащен функцией диоптрийной коррекции с возможностью фиксации настроенного положения, что делает использование прицела комфортным для стрелков с различными особенностями зрения. Прицел комплектуется защитными откидными крышками, предохраняющими линзы объектива и окуляра от механических повреждений, грязи, влаги и солнечных лучей. Оптика имеет многослойное просветляющее покрытие (FMC), которое минимизирует отражения и улучшает светопропускание, обеспечивая яркое и четкое изображение. Прицельная сетка с ценой деления 1 MIL расположена во второй фокальной плоскости и вытравлена на стекле. Размер сетки в поле зрения не меняется при изменении кратности увеличения, поэтому измерения и поправки по сетке наиболее точны на максимальной кратности прицела 24х. Подсветка прицельной марки красного цвета имеет 6 уровней регулировки яркости через ноль для комфортной стрельбы в различных условиях освещения. Механизмы ввода поправок оснащены системой блокировки Self Lock, предотвращающей случайное смещение настроек. Для введения поправок крышку барабана надо вытянуть до упора вверх по оси вращения. Цена деления механизмов составляет 0.1 MRAD, что предоставляет высокую точность внесения корректировок. Прицел также оборудован системой компенсации параллакса (SF), который регулируется в диапазоне от 10 ярдов до бесконечности, устраняя возможные искажения изображения на разных дистанциях. Функция Zero Stop позволяет быстро вернуть механизмы ввода поправок в исходное положение после внесения необходимых изменений. Данная функция особенно важна при стрельбе в условиях ограниченного времени или плохой видимости. Рабочий диапазон температур прицела составляет от -25°C до +50°C, что гарантирует его функциональность в любых климатических условиях. Корпус заполнен осушенным газом, предотвращающим запотевание оптики изнутри при резких изменениях температуры и влажности. Степень пыле- и влагозащиты соответствует стандарту IP67, что означает полную защиту от пыли и возможность кратковременного погружения в воду на глубину до одного метра. В комплект поставки входят крепежные кольца для установки прицела с диаметром корпуса 30 мм на оружие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...