Описание товара Прицел оптический Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR

Veber Пневматика III 6-24X50 SF IR – надежный оптический прицел c увеличением от 6х до 24х, объективом диаметром 50 мм и тактической прицельной сеткой с подсветкой. В комплекте с прицелом идут крепежные кольца для установки на оружие с планкой типа Weaver. Благодаря высокой прочности конструкции прицел серии Veber Пневматика III может применяться на мощном пневматическом оружии с дульной энергией до 215 Дж для охоты и спортивной стрельбы. Прицел обладает переменной кратностью увеличения 6x - 24x для быстрой адаптации к различным условиям стрельбы — от средних дистанций до дальних. Объектив диаметром 50 мм обеспечивает достаточное количество света даже в условиях низкой освещенности, улучшая видимость цели в сумерки или пасмурную погоду. Линейное поле зрения на дистанции 100 метров составляет 5.3 метра на минимальной кратности и сужается до 1.3 метра при максимальном увеличении, позволяя точно контролировать пространство вокруг цели. Окуляр оснащен функцией диоптрийной коррекции с возможностью фиксации настроенного положения, что делает использование прицела комфортным для стрелков с различными особенностями зрения. Прицел комплектуется защитными откидными крышками, предохраняющими линзы объектива и окуляра от механических повреждений, грязи, влаги и солнечных лучей. Оптика имеет многослойное просветляющее покрытие (FMC), которое минимизирует отражения и улучшает светопропускание, обеспечивая яркое и четкое изображение. Прицельная сетка с ценой деления 1 MIL расположена во второй фокальной плоскости и вытравлена на стекле. Размер сетки в поле зрения не меняется при изменении кратности увеличения, поэтому измерения и поправки по сетке наиболее точны на максимальной кратности прицела 24х. Подсветка прицельной марки красного цвета имеет 6 уровней регулировки яркости через ноль для комфортной стрельбы в различных условиях освещения. Механизмы ввода поправок оснащены системой блокировки Self Lock, предотвращающей случайное смещение настроек. Для введения поправок крышку барабана надо вытянуть до упора вверх по оси вращения. Цена деления механизмов составляет 0.1 MRAD, что предоставляет высокую точность внесения корректировок. Прицел также оборудован системой компенсации параллакса (SF), который регулируется в диапазоне от 10 ярдов до бесконечности, устраняя возможные искажения изображения на разных дистанциях. Функция Zero Stop позволяет быстро вернуть механизмы ввода поправок в исходное положение после внесения необходимых изменений. Данная функция особенно важна при стрельбе в условиях ограниченного времени или плохой видимости. Рабочий диапазон температур прицела составляет от -25°C до +50°C, что гарантирует его функциональность в любых климатических условиях. Корпус заполнен осушенным газом, предотвращающим запотевание оптики изнутри при резких изменениях температуры и влажности. Степень пыле- и влагозащиты соответствует стандарту IP67, что означает полную защиту от пыли и возможность кратковременного погружения в воду на глубину до одного метра. В комплект поставки входят крепежные кольца для установки прицела с диаметром корпуса 30 мм на оружие.