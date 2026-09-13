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Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный

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Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 1
Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 2
Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 3
Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 4
Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 5
Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 6
Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Турка электрическая
  • Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 1
  • Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 2
  • Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 3
  • Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 4
  • Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 5
  • Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 6
  • Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709213
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Турка электрическая
Размеры в упаковке, см
21х17х15
Вес, г.
630

Описание товара Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный

Электрическая турка КТ-7132 варит кофе по-турецки. С ней вы сможете быстро и легко сварить натуральный кофе на 7 чашек по 60 мл. Устройство состоит из базы и турки.

Отзывы о товаре Электрическая турка Kitfort КТ-7132-1 черный




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Турка электрическая
Описание
Электрическая турка КТ-7132 варит кофе по-турецки. С ней вы сможете быстро и легко сварить натуральный кофе на 7 чашек по 60 мл. Устройство состоит из базы и турки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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