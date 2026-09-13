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Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый

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Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 1
Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 2
Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 3
Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 4
Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 5
Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 6
Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мороженицы
  • Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 1
  • Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 2
  • Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 3
  • Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 4
  • Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 5
  • Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 6
  • Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708908
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мороженицы
Размеры в упаковке, см
42х31х27
Вес, кг.
8

Описание товара Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый

Автоматическая мороженица КТ-1829 поможет приготовить вам настоящее мороженое из натуральных продуктов, а также сорбет, джелато и замороженный йогурт. Мороженица выполнена в стильном пластиковом корпусе, снабжена компрессором и системой смешивания.

Отзывы о товаре Мороженица Kitfort КТ-1829-1 бело-желтый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мороженицы
Описание
Автоматическая мороженица КТ-1829 поможет приготовить вам настоящее мороженое из натуральных продуктов, а также сорбет, джелато и замороженный йогурт. Мороженица выполнена в стильном пластиковом корпусе, снабжена компрессором и системой смешивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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