Льдогенератор Kitfort КТ-1815
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Льдогенератор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708868
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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Льдогенератор
Размеры в упаковке, см
42х42х34
Вес, кг.
11.8
Описание товара Льдогенератор Kitfort КТ-1815
Льдогенератор КТ-1815 – прибор, который быстро генерирует кубический лёд. Его можно использовать дома для приготовления охлаждённых напитков или для охлаждения жидкостей. Лёд не подмораживается, а медленно тает благодаря термоизолированным стенкам.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
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Бренд
Kitfort
Тип товара
Льдогенератор
Льдогенератор КТ-1815 – прибор, который быстро генерирует кубический лёд. Его можно использовать дома для приготовления охлаждённых напитков или для охлаждения жидкостей. Лёд не подмораживается, а медленно тает благодаря термоизолированным стенкам.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника
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