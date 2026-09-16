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УмБум665 "Хрущёвка" модель многоквартирного дома купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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УмБум665 "Хрущёвка" модель многоквартирного дома

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УмБум665 &quot;Хрущёвка&quot; модель многоквартирного дома - фото 1
УмБум665 &quot;Хрущёвка&quot; модель многоквартирного дома - фото 2
УмБум665 &quot;Хрущёвка&quot; модель многоквартирного дома - фото 3
УмБум665 &quot;Хрущёвка&quot; модель многоквартирного дома - фото 4
УмБум665 &quot;Хрущёвка&quot; модель многоквартирного дома - фото 5
УмБум665 &quot;Хрущёвка&quot; модель многоквартирного дома - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
3D-пазл
  • УмБум665 &quot;Хрущёвка&quot; модель многоквартирного дома - фото 1
  • УмБум665 &quot;Хрущёвка&quot; модель многоквартирного дома - фото 2
  • УмБум665 &quot;Хрущёвка&quot; модель многоквартирного дома - фото 3
  • УмБум665 &quot;Хрущёвка&quot; модель многоквартирного дома - фото 4
  • УмБум665 &quot;Хрущёвка&quot; модель многоквартирного дома - фото 5
  • УмБум665 &quot;Хрущёвка&quot; модель многоквартирного дома - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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УмБум665 "Хрущёвка" модель многоквартирного дома
1 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
УмБум
Тип товара
3D-пазл
Тип товара
3D модель-конструктор
Материал
бумага
Комплектация
детали для сборки, документация, упаковка
Особенности
без ножниц и клея
Дополнительно
количество деталей: 68, масштаб 1/87, размер 39х18х16 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х18х3
Вес, г.
590

Описание товара УмБум665 "Хрущёвка" модель многоквартирного дома

Советский дом без ножниц и клея! Пластиковые окна с разнообразным дизайном окон советской панельки. В одном наборе один двухпарадный дом! У набора модульная система. При покупке нескольких наборов можно скомпоновать несколько домов (подробно указано на обратной стороне коробки).

Отзывы о товаре УмБум665 "Хрущёвка" модель многоквартирного дома




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
УмБум
Тип товара
3D-пазл
Тип товара
3D модель-конструктор
Материал
бумага
Комплектация
детали для сборки, документация, упаковка
Особенности
без ножниц и клея
Дополнительно
количество деталей: 68, масштаб 1/87, размер 39х18х16 см
Страна производитель
Россия
Описание
Советский дом без ножниц и клея! Пластиковые окна с разнообразным дизайном окон советской панельки. В одном наборе один двухпарадный дом! У набора модульная система. При покупке нескольких наборов можно скомпоновать несколько домов (подробно указано на обратной стороне коробки).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


УмБум665 "Хрущёвка" модель многоквартирного дома - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1050 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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