Steve Reich - Runner (0075597910131) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steve Reich
Альбом (сингл)
Runner
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб.
В наличии
Код товара: 708228
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3 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075597910131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steve Reich
Альбом (сингл)
Runner
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sixteenths, Eighths, Quarters, Eighths, Sixteenths, Sixteenths, Eighths, Quarters, Eighths, Sixteenths
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Steve Reich - Runner (0075597910131) виниловая пластинка
Релиз Steve Reich — Runner / Music for Ensemble and Orchestra представляет собой первые студийные записи двух поздних сочинений американского композитора-минималиста Стива Райха в исполнении Лос-Анджелесского филармонического оркестра под управлением Сусанны Мялкки. Пластинка выпущена в сентябре 2022 года и объединяет две масштабные партитуры, в которых фирменная пульсирующая ритмика и репетитивная техника Райха раскрываются через насыщенное симфоническое звучание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075597910131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steve Reich
Альбом (сингл)
Runner
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sixteenths, Eighths, Quarters, Eighths, Sixteenths, Sixteenths, Eighths, Quarters, Eighths, Sixteenths
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Релиз Steve Reich — Runner / Music for Ensemble and Orchestra представляет собой первые студийные записи двух поздних сочинений американского композитора-минималиста Стива Райха в исполнении Лос-Анджелесского филармонического оркестра под управлением Сусанны Мялкки. Пластинка выпущена в сентябре 2022 года и объединяет две масштабные партитуры, в которых фирменная пульсирующая ритмика и репетитивная техника Райха раскрываются через насыщенное симфоническое звучание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Steve Reich - Runner (0075597910131) виниловая пластинка - стоимость товара 3740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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