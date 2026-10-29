Top.Mail.Ru
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
  • Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707369
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной
11 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
64
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8.6
Длина, м
21.5
Высота, см
16.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х12
Вес, кг.
1.6

Описание товара Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной

Дрель-шуруповерт Makita XGT BL/XPT DF002GZ имеет 2 режима работы — сверление и заворачивание. Пригодится на стройплощадке и в мастерской.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
64
Макс. диаметр сверления дерева
38
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8.6
Длина, м
21.5
Высота, см
16.4
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Makita XGT BL/XPT DF002GZ имеет 2 режима работы — сверление и заворачивание. Пригодится на стройплощадке и в мастерской.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шуруповерт Makita DF002GZ аккум. патрон:быстрозажимной - по цене 11350 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...