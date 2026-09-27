Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780
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Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб.
В наличии
Код товара: 705646
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
5
Комплектация
корпус, 5 съемных поддонов, верхняя крышка, документация, упаковка
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
40
Мощность
250
Объем
10
Регулировка температуры сушки
да
Цвет
серебристый, черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780
Сушилка идеально подходит для тех, кто хочет сохранить продукты путем сушки, например, для хранения или в качестве полезного перекуса. А возможно вы захотите приготовить сушеные травы самостоятельно. С помощью регулируемого термостата, температуру можно установить в диапазоне от 40 до 70°C. Сушилка имеет мощность 250 Вт и встроенный вентилятор, что позволяет высушиваться продуктам быстро и равномерно. Вся информация четко отображается на LCD дисплее. Благодаря защите от перегрева, использование сушилки для продуктов абсолютно безопасно.
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Теги товара: с регулировкой температуры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
5
Комплектация
корпус, 5 съемных поддонов, верхняя крышка, документация, упаковка
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
40
Мощность
250
Объем
10
Регулировка температуры сушки
да
Развернуть
Цвет
серебристый, черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Сушилка идеально подходит для тех, кто хочет сохранить продукты путем сушки, например, для хранения или в качестве полезного перекуса. А возможно вы захотите приготовить сушеные травы самостоятельно. С помощью регулируемого термостата, температуру можно установить в диапазоне от 40 до 70°C. Сушилка имеет мощность 250 Вт и встроенный вентилятор, что позволяет высушиваться продуктам быстро и равномерно. Вся информация четко отображается на LCD дисплее. Благодаря защите от перегрева, использование сушилки для продуктов абсолютно безопасно.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - этот товар вы можете купить по цене 5510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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