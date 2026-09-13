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Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-G3802

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Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Габариты (ВxГxШ), мм
180x210x250
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3802 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703918
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
21
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серебро, прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения, отсек для намотки шнура
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, крышка, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
180x210x250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х18
Вес, г.
825

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3802

Чайник Hyundai Kettle Hyundai HYK-G3802 – эффектная модель, пользующаяся достаточно большой популярностью. Колба из термостойкого стекла абсолютно прозрачная, через нее можно наблюдать за процессом закипания воды. По нижнему краю корпуса расположена светодиодная подсветка нежного голубого оттенка, которая превращает танцующие пузырьки в незабываемое зрелище, за которым можно наблюдать часами. Скрытый нагревательный элемент снижает уровень образования накипи. Крышка оборудована автоматической блокировкой, что обеспечивает безопасность в процессе использования. Вытянутый носик направляет струю четко в чашку и исключает разбрызгивание горячей жидкости. Платформу можно поворачивать на 360 градусов и за удобную ручку снимать чайник с платформы.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G3802




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
21
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серебро, прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения, отсек для намотки шнура
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, крышка, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
180x210x250
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Hyundai Kettle Hyundai HYK-G3802 – эффектная модель, пользующаяся достаточно большой популярностью. Колба из термостойкого стекла абсолютно прозрачная, через нее можно наблюдать за процессом закипания воды. По нижнему краю корпуса расположена светодиодная подсветка нежного голубого оттенка, которая превращает танцующие пузырьки в незабываемое зрелище, за которым можно наблюдать часами. Скрытый нагревательный элемент снижает уровень образования накипи. Крышка оборудована автоматической блокировкой, что обеспечивает безопасность в процессе использования. Вытянутый носик направляет струю четко в чашку и исключает разбрызгивание горячей жидкости. Платформу можно поворачивать на 360 градусов и за удобную ручку снимать чайник с платформы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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