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Чайник электрический Energy E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Energy E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный

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Чайник ENERGY E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото 1
Чайник ENERGY E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото 2
Чайник ENERGY E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото 3
Чайник ENERGY E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото 4
Чайник ENERGY E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото 5
Чайник ENERGY E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник ENERGY E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото 1
  • Чайник ENERGY E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото 2
  • Чайник ENERGY E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото 3
  • Чайник ENERGY E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото 4
  • Чайник ENERGY E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото 5
  • Чайник ENERGY E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697207
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Energy E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный
1 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
25х21х18
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Energy E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный

Электрический чайник благодаря мощности 2200 Вт вскипятит воду за считанные минуты. Объем чайника составляет 1.7 л. Это оптимальный объем для семьи. При отсутствии воды и при закипании чайник отключится самостоятельно, обеспечивая безопасность.

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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрический чайник благодаря мощности 2200 Вт вскипятит воду за считанные минуты. Объем чайника составляет 1.7 л. Это оптимальный объем для семьи. При отсутствии воды и при закипании чайник отключится самостоятельно, обеспечивая безопасность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Energy E-203 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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