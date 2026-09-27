Чайник электрический Energy E-254 (1.7л) стекло, пластик цвет черный
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
В наличии
Код товара: 697227
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 730 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х21х18
Вес, кг.
1.29
Описание товара Чайник электрический Energy E-254 (1.7л) стекло, пластик цвет черный
Чайник Energy E-254 предназначен для использования в офисе или дома. Имеет объем 1.7 литра, поэтому отличается вместительностью, за счет чего подходит для нескольких человек. Оснащен функцией автовыключения, а также защитой от включения при отсутствии воды, поэтому безопасен в использовании. Чайник оборудован подставкой, за счет чего вращается на 360 градусов, что позволяет брать его с любой стороны.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Чайник Energy E-254 предназначен для использования в офисе или дома. Имеет объем 1.7 литра, поэтому отличается вместительностью, за счет чего подходит для нескольких человек. Оснащен функцией автовыключения, а также защитой от включения при отсутствии воды, поэтому безопасен в использовании. Чайник оборудован подставкой, за счет чего вращается на 360 градусов, что позволяет брать его с любой стороны.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Energy E-254 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1730 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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