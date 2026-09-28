Top.Mail.Ru
Чайник электрический Energy E-251 (1.7л) стекло, пластик цвет черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Energy E-251 (1.7л) стекло, пластик цвет черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Energy E-251 (1.7л) стекло, пластик цвет черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 480685
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.32

Описание товара Чайник электрический Energy E-251 (1.7л) стекло, пластик цвет черный

Стильный и удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как в домашних словиях, так и в офисах. Выполнен из качественных современных материалов.

Отзывы о товаре Чайник электрический Energy E-251 (1.7л) стекло, пластик цвет черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как в домашних словиях, так и в офисах. Выполнен из качественных современных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Energy E-251 (1.7л) стекло, пластик цвет черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...