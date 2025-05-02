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Чайник электрический Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный

13 Отзывы
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Чайник Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный - фото 1
Чайник Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный - фото 2
Чайник Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный - фото 3
Чайник Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный - фото 1
  • Чайник Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный - фото 2
  • Чайник Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный - фото 3
  • Чайник Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697222
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный
1 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
22х21х18
Вес, кг.
1.23

Описание товара Чайник электрический Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный

Чайник ENERGY E-222 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.

Отзывы о товаре Чайник электрический Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный

Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чайник
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень достойно смотрится на кухне и удобен!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Надежда У.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чайник
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
Хлипковат а так удобный тихий без запаха
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Эрик Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник пельмени варит
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Шолпан Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, красивый, надеюсь, что прослужит долго,спасибо
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
виктор S.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
красивый, работает хорошо, от запаха прокипятил воду с уксусом. полезный объём по сравнению с общим маловат. а так всё норм. коллегам на работе понравился
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Жанна П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился чайник! Маленький (компактный такой).Крышка снимается полностью,это очень удобно будет мыть!!! Посмотрим на "работоспособность" ...
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник понравился, смотрится прилично. Закипает за 5 минут, наливала воду до максимума. Крышка интересная, снимается полностью. Яркая подсветка. Шнур довольно длинный, мне такой не нужен. Пока довольна. Посмотрим, на сколько хватит. Чайника китфорт хватило на месяц (отключаться перестал).
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник!
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
ИННА И.

Достоинства:


Комментарий:
Купили чайник, при покупке отзывов не было, брали с риском..)) Отличный чайник за свои деньги! Качество хорошее, широкое горлышко для удобного залива воды, а также очистки чайника! крышка с щелчком - - очень удобно, анатомический носик (не стекают капли после налива) , самооткючение после закипания без задержки ! Быстро закипает, абсолютно не шумный!!!! компактный, есть подсветка, удобная ручка, по виду не уступает дорогому чайнику! Пришел быстро, без повреждений! Есть гарантийный талон! Надеюсь на долгую эксплуатацию! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Ярослав К.

Достоинства:


Комментарий:
Уже брал этой фирмы несколько месяцев назад, только на 1.7 литра. Качество просто отличное: красивые, не шумят, ни какого запаха, ручка не греется, не заливается кипятком или паром, кнопка включает и выключает. Выбирал по отзывам других людей, пишут что Energy ходят годами, как швейцарские часы.



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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Электрочайники
Описание
Чайник ENERGY E-222 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чайник
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень достойно смотрится на кухне и удобен!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Надежда У.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чайник
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
Хлипковат а так удобный тихий без запаха
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Эрик Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник пельмени варит
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Шолпан Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, красивый, надеюсь, что прослужит долго,спасибо
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
виктор S.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
красивый, работает хорошо, от запаха прокипятил воду с уксусом. полезный объём по сравнению с общим маловат. а так всё норм. коллегам на работе понравился
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Жанна П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился чайник! Маленький (компактный такой).Крышка снимается полностью,это очень удобно будет мыть!!! Посмотрим на "работоспособность" ...
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник понравился, смотрится прилично. Закипает за 5 минут, наливала воду до максимума. Крышка интересная, снимается полностью. Яркая подсветка. Шнур довольно длинный, мне такой не нужен. Пока довольна. Посмотрим, на сколько хватит. Чайника китфорт хватило на месяц (отключаться перестал).
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник!
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
ИННА И.

Достоинства:


Комментарий:
Купили чайник, при покупке отзывов не было, брали с риском..)) Отличный чайник за свои деньги! Качество хорошее, широкое горлышко для удобного залива воды, а также очистки чайника! крышка с щелчком - - очень удобно, анатомический носик (не стекают капли после налива) , самооткючение после закипания без задержки ! Быстро закипает, абсолютно не шумный!!!! компактный, есть подсветка, удобная ручка, по виду не уступает дорогому чайнику! Пришел быстро, без повреждений! Есть гарантийный талон! Надеюсь на долгую эксплуатацию! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Ярослав К.

Достоинства:


Комментарий:
Уже брал этой фирмы несколько месяцев назад, только на 1.7 литра. Качество просто отличное: красивые, не шумят, ни какого запаха, ручка не греется, не заливается кипятком или паром, кнопка включает и выключает. Выбирал по отзывам других людей, пишут что Energy ходят годами, как швейцарские часы.


Чайник электрический Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный - этот товар вы можете купить по цене 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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