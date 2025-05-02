Чайник электрический Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
В наличии
Код товара: 697222
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 710 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х21х18
Вес, кг.
1.23
Описание товара Чайник электрический Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный
Чайник ENERGY E-222 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Чайник ENERGY E-222 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чайник
Достоинства:
Комментарий:
очень достойно смотрится на кухне и удобен!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чайник
Достоинства:
Комментарий:
Хлипковат а так удобный тихий без запаха
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник пельмени варит
Достоинства:
Комментарий:
отличный, красивый, надеюсь, что прослужит долго,спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник.
Достоинства:
Комментарий:
красивый, работает хорошо, от запаха прокипятил воду с уксусом. полезный объём по сравнению с общим маловат. а так всё норм. коллегам на работе понравился
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился чайник! Маленький (компактный такой).Крышка снимается полностью,это очень удобно будет мыть!!! Посмотрим на "работоспособность" ...
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился, смотрится прилично. Закипает за 5 минут, наливала воду до максимума. Крышка интересная, снимается полностью. Яркая подсветка. Шнур довольно длинный, мне такой не нужен. Пока довольна. Посмотрим, на сколько хватит. Чайника китфорт хватило на месяц (отключаться перестал).
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник!
Достоинства:
Комментарий:
Купили чайник, при покупке отзывов не было, брали с риском..)) Отличный чайник за свои деньги! Качество хорошее, широкое горлышко для удобного залива воды, а также очистки чайника! крышка с щелчком - - очень удобно, анатомический носик (не стекают капли после налива) , самооткючение после закипания без задержки ! Быстро закипает, абсолютно не шумный!!!! компактный, есть подсветка, удобная ручка, по виду не уступает дорогому чайнику! Пришел быстро, без повреждений! Есть гарантийный талон! Надеюсь на долгую эксплуатацию! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Уже брал этой фирмы несколько месяцев назад, только на 1.7 литра. Качество просто отличное: красивые, не шумят, ни какого запаха, ручка не греется, не заливается кипятком или паром, кнопка включает и выключает. Выбирал по отзывам других людей, пишут что Energy ходят годами, как швейцарские часы.
Чайник электрический Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный - этот товар вы можете купить по цене 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Energy E-222 (1,2 л), стекло, пластик, цвет черный
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чайник
Достоинства:
Комментарий:
очень достойно смотрится на кухне и удобен!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чайник
Достоинства:
Комментарий:
Хлипковат а так удобный тихий без запаха
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник пельмени варит
Достоинства:
Комментарий:
отличный, красивый, надеюсь, что прослужит долго,спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник.
Достоинства:
Комментарий:
красивый, работает хорошо, от запаха прокипятил воду с уксусом. полезный объём по сравнению с общим маловат. а так всё норм. коллегам на работе понравился
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился чайник! Маленький (компактный такой).Крышка снимается полностью,это очень удобно будет мыть!!! Посмотрим на "работоспособность" ...
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился, смотрится прилично. Закипает за 5 минут, наливала воду до максимума. Крышка интересная, снимается полностью. Яркая подсветка. Шнур довольно длинный, мне такой не нужен. Пока довольна. Посмотрим, на сколько хватит. Чайника китфорт хватило на месяц (отключаться перестал).
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник!
Достоинства:
Комментарий:
Купили чайник, при покупке отзывов не было, брали с риском..)) Отличный чайник за свои деньги! Качество хорошее, широкое горлышко для удобного залива воды, а также очистки чайника! крышка с щелчком - - очень удобно, анатомический носик (не стекают капли после налива) , самооткючение после закипания без задержки ! Быстро закипает, абсолютно не шумный!!!! компактный, есть подсветка, удобная ручка, по виду не уступает дорогому чайнику! Пришел быстро, без повреждений! Есть гарантийный талон! Надеюсь на долгую эксплуатацию! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Уже брал этой фирмы несколько месяцев назад, только на 1.7 литра. Качество просто отличное: красивые, не шумят, ни какого запаха, ручка не греется, не заливается кипятком или паром, кнопка включает и выключает. Выбирал по отзывам других людей, пишут что Energy ходят годами, как швейцарские часы.