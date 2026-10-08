Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 630 руб.
В наличии
Код товара: 703099
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 630 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
67х11х6
Вес, кг.
2.7
Описание товара Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый
Наслаждайтесь звуком Dolby Atmos сверху и вокруг без использования кабелей HDMI. Идеально синхронизированный звук телевизора и звуковой панели Samsung HW-S61D обеспечивает идеальный уровень погружения. Получите наполняющий комнату звук, откалиброванный в соответствии с вашим пространством, с помощью звуковой панели, которая анализирует окружающую среду и автоматически оптимизирует звук соответствующим образом.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
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Наслаждайтесь звуком Dolby Atmos сверху и вокруг без использования кабелей HDMI. Идеально синхронизированный звук телевизора и звуковой панели Samsung HW-S61D обеспечивает идеальный уровень погружения. Получите наполняющий комнату звук, откалиброванный в соответствии с вашим пространством, с помощью звуковой панели, которая анализирует окружающую среду и автоматически оптимизирует звук соответствующим образом.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 21630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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