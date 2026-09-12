Видеомонитор Godox GM6S 5.5”4K HDMI накамерный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеомонитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700581
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеомонитор
Дополнительно
адаптер на башмак камеры, бленда, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель HDMI - Mini DP, кабель HDMI - micro HDMI
Особенности
5.5-дюймовый сенсорный IPS - экран, глубина цвета: 8 бит, контрастность: 1000:1, мощность: 9 Вт, разрешение: 1920?1080, слот для карты SD, соотношение сторон: 16:9, угол обзора: 160°H/ 160°V, яркость: 1200 нит + 10%
Функции
универсальная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х10
Вес, г.
600
Описание товара Видеомонитор Godox GM6S 5.5”4K HDMI накамерный
Благодаря яркости 1200 нит, видеомонитор GM6S обеспечивает четкое и точное изображение, особенно при съемке на открытом воздухе, теперь яркий солнечный свет не помеха для мониторинга. Вы можете импортировать до 25 пользовательских 3D LUT в GM6S через SD-карту. Благодаря безвентиляторной конструкции GM6S работает совершенно бесшумно.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Видеомонитор
Дополнительно
адаптер на башмак камеры, бленда, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель HDMI - Mini DP, кабель HDMI - micro HDMI
Особенности
5.5-дюймовый сенсорный IPS - экран, глубина цвета: 8 бит, контрастность: 1000:1, мощность: 9 Вт, разрешение: 1920?1080, слот для карты SD, соотношение сторон: 16:9, угол обзора: 160°H/ 160°V, яркость: 1200 нит + 10%
Функции
универсальная
Страна производитель
Китай
Благодаря яркости 1200 нит, видеомонитор GM6S обеспечивает четкое и точное изображение, особенно при съемке на открытом воздухе, теперь яркий солнечный свет не помеха для мониторинга. Вы можете импортировать до 25 пользовательских 3D LUT в GM6S через SD-карту. Благодаря безвентиляторной конструкции GM6S работает совершенно бесшумно.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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