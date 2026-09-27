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Talking Heads - 77 (0081227988418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Talking Heads - 77 (0081227988418) виниловая пластинка

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Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 1
Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 2
Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 3
Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 4
Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 5
Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 6
Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 1
  • Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 2
  • Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 3
  • Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 4
  • Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 5
  • Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 6
  • Talking Heads - 77 (81227988418) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698693
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Talking Heads - 77 (0081227988418) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Talking Heads - 77 (0081227988418) виниловая пластинка

Переиздание на 180-грамовом виниле альбома 77 американской рок-группы Talking Heads. оригинальная пластинка была издана в 1977 году и достигла 97-ой позиции в чарте Billboard 200. Данное издание включает только классические треки, без бонусных композиций позднего переиздания. Все песни написаны Дэвидом Бирном в одиночку, кроме трека Psycho Killer (в соавторстве с Chris Frantz и Tina Weymouth). Американская рок группа Talking Heads образовалась в 1975 году и играла разнообразный рок, в основном в рамках новой волны. Все 10 альбомов коллектива отмечались в хит-параде Billboard 200, наибольший успех имела пластинка Speaking in Tongues (15-я строчка). Четыре студийных работы группы вошли в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времён, также их название присутствует в Зале славы рок-н-ролла. Группа просуществовала до 1991 года.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Переиздание на 180-грамовом виниле альбома 77 американской рок-группы Talking Heads. оригинальная пластинка была издана в 1977 году и достигла 97-ой позиции в чарте Billboard 200. Данное издание включает только классические треки, без бонусных композиций позднего переиздания. Все песни написаны Дэвидом Бирном в одиночку, кроме трека Psycho Killer (в соавторстве с Chris Frantz и Tina Weymouth). Американская рок группа Talking Heads образовалась в 1975 году и играла разнообразный рок, в основном в рамках новой волны. Все 10 альбомов коллектива отмечались в хит-параде Billboard 200, наибольший успех имела пластинка Speaking in Tongues (15-я строчка). Четыре студийных работы группы вошли в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времён, также их название присутствует в Зале славы рок-н-ролла. Группа просуществовала до 1991 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Talking Heads - 77 (0081227988418) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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