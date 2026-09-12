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Сушилка электрическая для овощей и фруктов Garlyn D-05 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка электрическая для овощей и фруктов Garlyn D-05

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Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 1
Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 2
Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 3
Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 4
Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 5
Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 6
Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 7
Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 8
Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 9
Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 10
Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 1
  • Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 2
  • Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 3
  • Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 4
  • Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 5
  • Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 6
  • Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 7
  • Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 8
  • Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 9
  • Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 10
  • Сушилка электрическая для овощей и фруктов GARLYN D-05 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695681
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Размеры в упаковке, см
48х42х35
Вес, кг.
4

Описание товара Сушилка электрическая для овощей и фруктов Garlyn D-05

Электрическая сушилка для овощей и фруктов Garlyn D-05 КА-00001094 представляет собой удобное устройство для сушки различных продуктов. Она оснащена сенсорным управлением и мощностью 500 Вт, что обеспечивает эффективную работу. Объем сушилки составляет 20 литров, что позволяет обрабатывать значительное количество продуктов за один раз. Корпус выполнен из пластика, а поддоны из нержавеющей стали и пластика, что гарантирует долговечность и простоту ухода. Устройство предлагает 9 режимов работы и 5 секций, что позволяет адаптировать процесс сушки под разные типы продуктов. Наличие таймера и защиты от перегрева обеспечивает безопасность использования. Дисплей и возможность регулировки температуры от 30 до 70 градусов делают эксплуатацию сушилки интуитивно понятной. Встроенный вентилятор и вертикальное направление подачи воздуха способствуют равномерной сушке.

Отзывы о товаре Сушилка электрическая для овощей и фруктов Garlyn D-05




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Описание
Электрическая сушилка для овощей и фруктов Garlyn D-05 КА-00001094 представляет собой удобное устройство для сушки различных продуктов. Она оснащена сенсорным управлением и мощностью 500 Вт, что обеспечивает эффективную работу. Объем сушилки составляет 20 литров, что позволяет обрабатывать значительное количество продуктов за один раз. Корпус выполнен из пластика, а поддоны из нержавеющей стали и пластика, что гарантирует долговечность и простоту ухода. Устройство предлагает 9 режимов работы и 5 секций, что позволяет адаптировать процесс сушки под разные типы продуктов. Наличие таймера и защиты от перегрева обеспечивает безопасность использования. Дисплей и возможность регулировки температуры от 30 до 70 градусов делают эксплуатацию сушилки интуитивно понятной. Встроенный вентилятор и вертикальное направление подачи воздуха способствуют равномерной сушке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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