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Поручень для ванной Haiba хром (HB1718) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Поручень для ванной Haiba хром (HB1718)

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Поручень для ванной Haiba хром (HB1718)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поручень для ванны
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691282
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Поручень для ванны
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
53х83х380
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, г.
310

Описание товара Поручень для ванной Haiba хром (HB1718)

Поручень для ванной Haiba хром (HB1718)

Отзывы о товаре Поручень для ванной Haiba хром (HB1718)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Поручень для ванны
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
53х83х380
Описание
Поручень для ванной Haiba хром (HB1718)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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