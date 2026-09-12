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Крючок Fixsen двойной MAGIC WOOD (FX-46005A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крючок Fixsen двойной MAGIC WOOD (FX-46005A)

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Крючок Fixsen двойной MAGIC WOOD (FX-46005A) - фото 1
Крючок Fixsen двойной MAGIC WOOD (FX-46005A) - фото 2
Крючок Fixsen двойной MAGIC WOOD (FX-46005A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Двойной крючок
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенная
  • Крючок Fixsen двойной MAGIC WOOD (FX-46005A) - фото 1
  • Крючок Fixsen двойной MAGIC WOOD (FX-46005A) - фото 2
  • Крючок Fixsen двойной MAGIC WOOD (FX-46005A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683043
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Двойной крючок
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенная
Комплектация
крючок, крепление, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160х55х60
Размеры в упаковке, см
16х8х6
Вес, г.
110

Описание товара Крючок Fixsen двойной MAGIC WOOD (FX-46005A)

Двойной крючок Fixsen Magic Wood FX-46005A – стильный и функциональный аксессуар для вашей ванной комнаты. Изготовленный из прочного пластика и стали, он обеспечивает надежность и долговечность использования.

Отзывы о товаре Крючок Fixsen двойной MAGIC WOOD (FX-46005A)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Двойной крючок
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенная
Комплектация
крючок, крепление, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160х55х60
Описание
Двойной крючок Fixsen Magic Wood FX-46005A – стильный и функциональный аксессуар для вашей ванной комнаты. Изготовленный из прочного пластика и стали, он обеспечивает надежность и долговечность использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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