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Уцененный товар Люстра Arte lamp A6276LM-5AB хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 680685
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Уцененный товар Люстра Arte lamp A6276LM-5AB хорошее состояние, 680685

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Люстра Arte lamp A6276LM-5AB хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет одного плафона, повреждена упаковка
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
3 847 руб.  10 990 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680685
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Люстра Arte lamp A6276LM-5AB хорошее состояние
3 847 руб. -65%
10 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет одного плафона, повреждена упаковка
Высота, см
68
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
классика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
33х31х22
Вес, кг.
4.34

Описание товара Уцененный товар Люстра Arte lamp A6276LM-5AB хорошее состояние

Люстра Arte lamp A6276LM-5AB хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, документы, люстра, крепеж, плафоны
Спецификация:

  • Стиль: Классический, Ретро
  • Материал арматуры: Металл
  • Цвет арматуры: Бронза
  • Материал плафона/абажура: Стекло, Металл
  • Цвет плафона абажура: Белый, Коричневый
  • Направление абажуров/плафонов: Вниз
  • Количество плафонов/абажуров: 5
  • Тип поверхности арматуры: Матовый
  • Тип поверхности плафонов и подвесок: Матовый
Причина уценки: нет одного плафона, повреждена упаковка

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Arte lamp A6276LM-5AB хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет одного плафона, повреждена упаковка
Высота, см
68
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
классика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
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Страна производитель
Италия
Описание
Люстра Arte lamp A6276LM-5AB хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, документы, люстра, крепеж, плафоны
Спецификация:
  • Стиль: Классический, Ретро
  • Материал арматуры: Металл
  • Цвет арматуры: Бронза
  • Материал плафона/абажура: Стекло, Металл
  • Цвет плафона абажура: Белый, Коричневый
  • Направление абажуров/плафонов: Вниз
  • Количество плафонов/абажуров: 5
  • Тип поверхности арматуры: Матовый
  • Тип поверхности плафонов и подвесок: Матовый
Причина уценки: нет одного плафона, повреждена упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Arte lamp A6276LM-5AB хорошее состояние - купить по цене 3847 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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