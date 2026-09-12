Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный
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Характеристики
Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный
Капельная кофеварка BQ представляет собой идеальное сочетание функциональности и элегантного дизайна, выполненного в черно-серебристых тонах. Эта кофеварка, оснащенная встроенной кофемолкой, позволяет использовать молотый кофе для приготовления бодрящего напитка, который будет по вкусу самым притязательным любителям кофе. С весом всего 3,4 кг, устройство является достаточно легким для перемещения и установки в любом уголке вашей кухни. Вместительный резервуар для воды объемом 1,25 литра обеспечивает возможность заварить несколько чашек кофе, не требуя частого добавления воды. Функция подогрева чашек гарантирует, что ваш кофе всегда будет подаваться горячим, а нейлоновый фильтр обеспечивает удобство в использовании и лёгкость очистки. Электронное управление делает процесс заваривания кофе простым и интуитивно понятным, а функция автоотключения способствует экономии электроэнергии и безопасному использованию. Плита автоподогрева помогает сохранить напиток горячим в течение длительного времени, что особенно удобно в моменты, когда вы заняты. С длиной сетевого шнура 0,8 метра кофеварка легко подключается к источнику питания, обеспечивая свободу размещения в кухонном пространстве. Объем резервуара для кофе составляет 0,075 литра, что позволяет приготовить оптимальное количество ароматного, свежеобжаренного напитка. Капельная кофеварка BQ - это надежный и стильный помощник для вашего утреннего кофе.
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