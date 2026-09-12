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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный

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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 1
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 2
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 3
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 4
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 5
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 6
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 7
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 8
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 9
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 10
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 11
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 12
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 13
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 14
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 15
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 16
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 17
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 18
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 19
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 20
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 21
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 22
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 23
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 24
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 25
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 26
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 27
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
0.075
Цвет
черный, серебристый
Мощность
800 Вт
Управление
электронное
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 1
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 2
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 3
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 4
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 5
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 6
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 7
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 8
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 9
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 10
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 11
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 12
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 13
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 14
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 15
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 16
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 17
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 18
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 19
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 20
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 21
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 22
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 23
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 24
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 25
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 26
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 27
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664546
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
0.075
Цвет
черный, серебристый
Длина сетевого шнура
0.8
Мощность
800 Вт
Управление
электронное
Подогрев чашек
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х28
Вес, кг.
4.4

Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный

Капельная кофеварка BQ представляет собой идеальное сочетание функциональности и элегантного дизайна, выполненного в черно-серебристых тонах. Эта кофеварка, оснащенная встроенной кофемолкой, позволяет использовать молотый кофе для приготовления бодрящего напитка, который будет по вкусу самым притязательным любителям кофе. С весом всего 3,4 кг, устройство является достаточно легким для перемещения и установки в любом уголке вашей кухни. Вместительный резервуар для воды объемом 1,25 литра обеспечивает возможность заварить несколько чашек кофе, не требуя частого добавления воды. Функция подогрева чашек гарантирует, что ваш кофе всегда будет подаваться горячим, а нейлоновый фильтр обеспечивает удобство в использовании и лёгкость очистки. Электронное управление делает процесс заваривания кофе простым и интуитивно понятным, а функция автоотключения способствует экономии электроэнергии и безопасному использованию. Плита автоподогрева помогает сохранить напиток горячим в течение длительного времени, что особенно удобно в моменты, когда вы заняты. С длиной сетевого шнура 0,8 метра кофеварка легко подключается к источнику питания, обеспечивая свободу размещения в кухонном пространстве. Объем резервуара для кофе составляет 0,075 литра, что позволяет приготовить оптимальное количество ароматного, свежеобжаренного напитка. Капельная кофеварка BQ - это надежный и стильный помощник для вашего утреннего кофе.

Отзывы о товаре Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7002 Стальной-Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
0.075
Цвет
черный, серебристый
Длина сетевого шнура
0.8
Мощность
800 Вт
Управление
электронное
Подогрев чашек
да
Развернуть
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка BQ представляет собой идеальное сочетание функциональности и элегантного дизайна, выполненного в черно-серебристых тонах. Эта кофеварка, оснащенная встроенной кофемолкой, позволяет использовать молотый кофе для приготовления бодрящего напитка, который будет по вкусу самым притязательным любителям кофе. С весом всего 3,4 кг, устройство является достаточно легким для перемещения и установки в любом уголке вашей кухни. Вместительный резервуар для воды объемом 1,25 литра обеспечивает возможность заварить несколько чашек кофе, не требуя частого добавления воды. Функция подогрева чашек гарантирует, что ваш кофе всегда будет подаваться горячим, а нейлоновый фильтр обеспечивает удобство в использовании и лёгкость очистки. Электронное управление делает процесс заваривания кофе простым и интуитивно понятным, а функция автоотключения способствует экономии электроэнергии и безопасному использованию. Плита автоподогрева помогает сохранить напиток горячим в течение длительного времени, что особенно удобно в моменты, когда вы заняты. С длиной сетевого шнура 0,8 метра кофеварка легко подключается к источнику питания, обеспечивая свободу размещения в кухонном пространстве. Объем резервуара для кофе составляет 0,075 литра, что позволяет приготовить оптимальное количество ароматного, свежеобжаренного напитка. Капельная кофеварка BQ - это надежный и стильный помощник для вашего утреннего кофе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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