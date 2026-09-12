Гравюра 11*17 см Царевны. "Царевна Аленка"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662280
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
набор для рисования/раскраска
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х14х2
Вес, г.
67
Описание товара Гравюра 11*17 см Царевны. "Царевна Аленка"
Набор для творчества Lori Гравюра Царевны Царевна Аленка ГРЦ-002 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Гравюра представляет собой многослойное панно, покрытое чёрной краской, на которое нанесён контур рисунка. Техника создания гравюры увлекательна и достаточно проста. Необходимо лишь взять штихель – особый скребок, входящий в состав набора, и процарапать рисунок гравюры. Работа с гравюрой развивает усидчивость, внимательность и образное мышление.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
набор для рисования/раскраска
Страна производитель
Россия
Набор для творчества Lori Гравюра Царевны Царевна Аленка ГРЦ-002 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Гравюра представляет собой многослойное панно, покрытое чёрной краской, на которое нанесён контур рисунка. Техника создания гравюры увлекательна и достаточно проста. Необходимо лишь взять штихель – особый скребок, входящий в состав набора, и процарапать рисунок гравюры. Работа с гравюрой развивает усидчивость, внимательность и образное мышление.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Гравюра 11*17 см Царевны. "Царевна Аленка" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гравюра 11*17 см Царевны. "Царевна Аленка"