Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659799
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х9
Вес, г.
610
Описание товара Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+
Зарядное устройство 18В ONE+ RC18115 Ryobi 5133003589 используется для заряда Li-Ion аккумуляторов системы ONE+, напряжением 18 В. На зарядном устройстве имеется индикатор для контроля уровня заряда. Интеллектуальная электроника обеспечивает контроль напряжения и температуры инструмента, тем самым гарантирует долгий срок службы аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитУстройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2...
-
В наличииЦена 3 080 руб.770 руб. в СплитЗарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 1 порт,...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитЗарядное устройство STEHER 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, для LMS АКБ (...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитЗарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Професси...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитЗарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗ...
-
В наличииЦена 6 130 руб.1533 руб. в СплитЗарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 2 порта...
-
В наличииЦена 11 990 руб.2998 руб. в СплитЗарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта...
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
1.5
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство 18В ONE+ RC18115 Ryobi 5133003589 используется для заряда Li-Ion аккумуляторов системы ONE+, напряжением 18 В. На зарядном устройстве имеется индикатор для контроля уровня заряда. Интеллектуальная электроника обеспечивает контроль напряжения и температуры инструмента, тем самым гарантирует долгий срок службы аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+