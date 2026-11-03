Мышь Logitech Lift Rose 910-006478
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech Lift Rose 910-006478
Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 по достоинству оценят самые требовательные пользователи. Благодаря тщательно продуманной форме вы сможете держать ее так, как во время рукопожатия, что способствует значительному понижению нагрузки на запястье. Матовое покрытие предупреждает скольжение аксессуара в ладонях при выполнении рабочих поручений или прохождения насыщенной игровой баталии. Мышь Logitech Lift Rose 910-006478 синхронизируется с необходимым устройством через радиоканал, а радиус действия достигает 10 м. Возможность программирования кнопок под наиболее используемые пользователем команды добавит еще больше удобства при ежедневной эксплуатации. Ведущим элементом ассистентки стал оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 4000 dpi – таким образом, из раза в раз вы будете наслаждаться поразительной чувствительности и мгновенным откликом на касания.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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