Хлебопечь Kitfort КТ-310
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Хлебопечь Kitfort КТ-310
Хлебопечь Kitfort КТ-310 укомплектована специальным крюком, при помощи которого можно извлечь лопатку для замешивания теста из готовой буханки хлеба. Отмерить точное количество ингредиентов позволят мерная ложка и стакан. На лопатке для замешивания и чаше предусмотрено антипригарное покрытие, благодаря которому выпечка не пристает к ним в процессе выпекания. После завершения процесса готовки сработает функция поддержания температуры. С ее помощью готовая выпечка будет оставаться горячей и свежей на протяжении часа. Хлебопечь Kitfort КТ-310 запоминает предустановленные настройки в течение 10 минут после отключения электропитания. Чтобы вы могли наблюдать за процессом выпекания хлеба, в крышке прибора имеется прозрачное смотровое окошко. Кнопки на панели управления позволят выбрать 1 из 12 предустановленных программ, желаемый вес и цвет корочки. Если вы хотите получить свежую выпечку как можно быстрее, воспользуйтесь режимом ускоренного выпекания.
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