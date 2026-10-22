Кронштейн ONKRON NN31 чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
12
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 632549
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
420 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
12
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х5
Вес, г.
300
Описание товара Кронштейн ONKRON NN31 чёрный
Тип кронштейн на стену / Максимальная диагональ ТВ 10-32 " / Максимальная нагрузка 25 кг
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
12
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100
Страна производитель
Китай
Тип кронштейн на стену / Максимальная диагональ ТВ 10-32 " / Максимальная нагрузка 25 кг
Кронштейн ONKRON NN31 чёрный - по цене 420 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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