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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10"-27" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10"-27" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 11
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 12
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 13
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 14
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 15
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 16
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 17
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 18
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 19
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 20
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 21
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 22
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 23
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 24
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 25
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 26
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 27
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 28
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 29
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 30
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 31
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 32
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 33
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 34
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 35
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 36
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
270
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
15
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 13
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 14
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 15
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 16
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 17
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 18
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 19
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 20
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 21
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 22
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 23
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 24
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 25
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 26
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 27
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 28
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 29
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 30
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 31
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 32
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 33
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 34
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 35
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 36
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10&quot;-27&quot; макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748223
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
270
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
15
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100
Страна производитель
Китай
Вес, г.
820

Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10"-27" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Длиннорычажный наклонно-поворотный кронштейн для легких дисплеев, обеспечивающий максимальный угол разворота относительно стены.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10"-27" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
270
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
15
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Длиннорычажный наклонно-поворотный кронштейн для легких дисплеев, обеспечивающий максимальный угол разворота относительно стены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10"-27" макс.15кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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