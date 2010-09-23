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Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8713748980467) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8713748980467) виниловая пластинка

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Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8713748980467) виниловая пластинка - фото 1
Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8713748980467) виниловая пластинка - фото 2
Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8713748980467) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.09.2010
Исполнитель
Pastorius Jaco
Альбом (сингл)
Jaco Pastorius
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8713748980467) виниловая пластинка - фото 1
  • Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8713748980467) виниловая пластинка - фото 2
  • Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8713748980467) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626598
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8713748980467) виниловая пластинка
3 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.09.2010
Исполнитель
Pastorius Jaco
Альбом (сингл)
Jaco Pastorius
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8713748980467) виниловая пластинка

Американский джазовый бас-гитарист и композитор. Разработав оригинальный стиль и технику игры на инструменте, стал одним из наиболее авторитетных басистов второй половины XX века. Пасториус известен прежде всего своей работой в составе Weather Report с 1976 до 1981, а также работой в ансамбле с Джони Митчелл и собственными сольными проектами.

Отзывы о товаре Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8713748980467) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.09.2010
Исполнитель
Pastorius Jaco
Альбом (сингл)
Jaco Pastorius
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Американский джазовый бас-гитарист и композитор. Разработав оригинальный стиль и технику игры на инструменте, стал одним из наиболее авторитетных басистов второй половины XX века. Пасториус известен прежде всего своей работой в составе Weather Report с 1976 до 1981, а также работой в ансамбле с Джони Митчелл и собственными сольными проектами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8713748980467) виниловая пластинка - купить по цене 3330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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