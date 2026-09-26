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Rory Gallagher - Against The Grain (0602557971279) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rory Gallagher - Against The Grain (0602557971279) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 1
Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 2
Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 3
Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 4
Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 5
Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 6
Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 1
  • Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 2
  • Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 3
  • Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 4
  • Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 5
  • Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 6
  • Виниловая пластинка Gallagher, Rory, Against The Grain (0602557971279) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rory Gallagher - Against The Grain (0602557971279) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rory Gallagher - Against The Grain (0602557971279) виниловая пластинка

Against The Grain - альбом Рори Галлахера 1975 года. Это был его первый альбом на новом лейбле Chrysalis. Against The Grain включает новые песни Галлахера, а также несколько классических блюз- и R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B-композиций. При ремастеринге использованы оригинальные мастер ленты. Ирландский блюз-рок гитарист Rory Gallagher родился в 1948 году, умер в 1995. Наибольшую популярность приобрел в конце 60-х годов, когда выступал с группой Taste, позже начал сольную карьеру. В мире продано порядка 30 миллионов копий альбомов Галлахера. Британским журналом Classic Rock Галлахер включен в список величайших гитаристов всех времен.

Отзывы о товаре Rory Gallagher - Against The Grain (0602557971279) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Against The Grain - альбом Рори Галлахера 1975 года. Это был его первый альбом на новом лейбле Chrysalis. Against The Grain включает новые песни Галлахера, а также несколько классических блюз- и R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B-композиций. При ремастеринге использованы оригинальные мастер ленты. Ирландский блюз-рок гитарист Rory Gallagher родился в 1948 году, умер в 1995. Наибольшую популярность приобрел в конце 60-х годов, когда выступал с группой Taste, позже начал сольную карьеру. В мире продано порядка 30 миллионов копий альбомов Галлахера. Британским журналом Classic Rock Галлахер включен в список величайших гитаристов всех времен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rory Gallagher - Against The Grain (0602557971279) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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