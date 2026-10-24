Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293293RUS)
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Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%420 руб. 800 руб.
В наличии
Код товара: 625695
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
420 руб. -48%
800 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
рабочая температура от -60 °C до 250 °C, размер 45x85x1 мм, толщина 1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
50
Описание товара Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293293RUS)
Теплопроводящая клейкая прокладка двухсторонняя Технические характеристики Тип термоинтерфейса Термопрокладка. Теплопроводность, Вт/(м•К) >13,3. Рабочая темпера-тура, °C -60~250. Твердость, ед. Шора 25±5. Удельный вес, г /см3 2,15. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см 1*1012. Электрическая прочность, кВ/мм 9. Предел прочности, кгс/см3 425. Удлинение, % 1,23. Цвет Серый. Комплект поставки Термопрокладка. Размеры, мм 45x85x1,5. P/N EX293293RUS. EAN 4895205135185.
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Бренд
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
рабочая температура от -60 °C до 250 °C, размер 45x85x1 мм, толщина 1 мм
Страна производитель
Китай
Теплопроводящая клейкая прокладка двухсторонняя Технические характеристики Тип термоинтерфейса Термопрокладка. Теплопроводность, Вт/(м•К) >13,3. Рабочая темпера-тура, °C -60~250. Твердость, ед. Шора 25±5. Удельный вес, г /см3 2,15. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см 1*1012. Электрическая прочность, кВ/мм 9. Предел прочности, кгс/см3 425. Удлинение, % 1,23. Цвет Серый. Комплект поставки Термопрокладка. Размеры, мм 45x85x1,5. P/N EX293293RUS. EAN 4895205135185.
Купить Термопрокладка ExeGate Ice EPG-13WMK (EX293293RUS) - по цене 420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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