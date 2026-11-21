Simply Red - Time (coloured) (5054197429972) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
TIME
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 624773
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4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197429972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
TIME
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Better With You, Just Like You, Let Your Hair Down, Shades 22, It Wouldn’t Be Me, Never Be Gone, Too Long At The Fair, Slapbang, Hey Mister, Just Like You (Pt 2), Butterflies, Earth In A Lonely Space
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simply Red - Time (coloured) (5054197429972) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Треклист • Better With You • Just Like You • Let Your Hair Down • Shades 22 • It Wouldn’t Be Me • Never Be Gone • Too Long At The Fair • Slapbang • Hey Mister • Just Like You (Pt 2) • Butterflies • Earth In A Lonely Space
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197429972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
TIME
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Better With You, Just Like You, Let Your Hair Down, Shades 22, It Wouldn’t Be Me, Never Be Gone, Too Long At The Fair, Slapbang, Hey Mister, Just Like You (Pt 2), Butterflies, Earth In A Lonely Space
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Треклист • Better With You • Just Like You • Let Your Hair Down • Shades 22 • It Wouldn’t Be Me • Never Be Gone • Too Long At The Fair • Slapbang • Hey Mister • Just Like You (Pt 2) • Butterflies • Earth In A Lonely Space
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Simply Red - Time (coloured) (5054197429972) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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