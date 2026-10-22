Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%5 540 руб. 8 699 руб.
В наличии
Код товара: 620065
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 540 руб. -36%
8 699 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х25х5
Вес, кг.
5.6
Описание товара Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный
Потолочный кронштейн для ТВ ONKRON N1L предназначен для панелей с диагональю экрана от 32 до 80 дюймов. Максимальный выдерживаемый вес составляет 68.2 кг, что делает кронштейн подходящим для средних и больших digital-панелей. Он обладает широкими возможностями наклона и поворота. Вы сможете повернуть ТВ на угол до 60° и наклонить до 15°, что позволяет выбрать оптимальное положение при просмотре. Возможность крепления на вертикальную и горизонтальную поверхность (например, на стену или потолок) делает крепление по-настоящему универсальным. Дополнительным преимуществом является материал изготовления кронштейна – изделие выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность.
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Потолочный кронштейн для ТВ ONKRON N1L предназначен для панелей с диагональю экрана от 32 до 80 дюймов. Максимальный выдерживаемый вес составляет 68.2 кг, что делает кронштейн подходящим для средних и больших digital-панелей. Он обладает широкими возможностями наклона и поворота. Вы сможете повернуть ТВ на угол до 60° и наклонить до 15°, что позволяет выбрать оптимальное положение при просмотре. Возможность крепления на вертикальную и горизонтальную поверхность (например, на стену или потолок) делает крепление по-настоящему универсальным. Дополнительным преимуществом является материал изготовления кронштейна – изделие выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность.
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - стоимость товара 5540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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