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Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32"-90" макс.50кг настенный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32"-90" макс.50кг настенный поворот и наклон

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Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 3
Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 4
Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 5
Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 6
Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 7
Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 8
Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 9
Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
415
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
  • Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32&quot;-90&quot; макс.50кг настенный поворот и наклон - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748242
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
415
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
7.7

Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32"-90" макс.50кг настенный поворот и наклон

Высокотехнологичный наклонно-поворотный кронштейн с широким вылетом, обеспечивающий легкое маневрирование средними и большими ТВ.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32"-90" макс.50кг настенный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
415
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
Страна производитель
Китай
Описание
Высокотехнологичный наклонно-поворотный кронштейн с широким вылетом, обеспечивающий легкое маневрирование средними и большими ТВ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Onkron SM6L черный 32"-90" макс.50кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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