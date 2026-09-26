Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2291SB черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ресивер DVB-T2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613478
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Характеристики
Бренд
CADENA
Тип товара
Ресивер DVB-T2
Входы
антенный
Выходы
композитный AV (RCA) х3
Комплектация
ресивер, адаптер питания, батарейки, кабель RCA, пульт ДУ
Поддержка HD-форматов
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Стандарт цифрового вещания
DVB-T2
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х5
Вес, г.
330
Описание товара Ресивер DVB-T2 Cadena CDT-2291SB черный
Приставка для цифрового ТВ CADENA CDT-2291SB предназначена для просмотра бесплатного цифрового эфирного телевидения высокого качества. Поддерживаемый стандарт DVB-T/T2. Высокочувствительный тюнер обеспечивает стабильное качество принимаемого сигнала. При подключении внешнего USB устройства можно записывать транслируемые телевизионные каналы, а так же воспроизводить мультимедийные файлы и изображения на телевизор. Приставка имеет поддержку функции родительского контроля.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
CADENA
Тип товара
Ресивер DVB-T2
Входы
антенный
Выходы
композитный AV (RCA) х3
Комплектация
ресивер, адаптер питания, батарейки, кабель RCA, пульт ДУ
Поддержка HD-форматов
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Стандарт цифрового вещания
DVB-T2
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Приставка для цифрового ТВ CADENA CDT-2291SB предназначена для просмотра бесплатного цифрового эфирного телевидения высокого качества. Поддерживаемый стандарт DVB-T/T2. Высокочувствительный тюнер обеспечивает стабильное качество принимаемого сигнала. При подключении внешнего USB устройства можно записывать транслируемые телевизионные каналы, а так же воспроизводить мультимедийные файлы и изображения на телевизор. Приставка имеет поддержку функции родительского контроля.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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