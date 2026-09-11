Радиоприемник Hyundai H-PSR140 черный
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Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602633
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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
100
Глубина, мм
150
Диапазон частот
FM, КВ
Динамики
1
Количество батареек
3
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
интерфейс USB (для флэш-накопителей), поддержка MP3, поддержка карт памяти, разъем для наушников
Тип элементов питания
AA
Цвет
черный
Ширина, мм
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
263
Описание товара Радиоприемник Hyundai H-PSR140 черный
Радиоприемник Hyundai H-PSR140 представляет собой достаточно интересное сочетание технологий, разъединенных во времени не одним десятком лет. Аналоговая настройка частоты и интерфейс соседствует со светодиодным фонарем, USB-портом и кард-ридером. Уверенный прием сигнала обеспечивает телескопическая антенна. Hyundai H-PSR140 позволяет прослушивать радиостанции в диапазонах FM, AM и SW. К разъему, предназначенному для зарядки аккумулятора, можно подключать 6-ваттную солнечную батарею. Выход на наушники дает возможность прослушивать любимую музыку или станцию, не мешая соседям.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
100
Глубина, мм
150
Диапазон частот
FM, КВ
Динамики
1
Количество батареек
3
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
интерфейс USB (для флэш-накопителей), поддержка MP3, поддержка карт памяти, разъем для наушников
Тип элементов питания
AA
Цвет
черный
Ширина, мм
50
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Страна производитель
Китай
Радиоприемник Hyundai H-PSR140 представляет собой достаточно интересное сочетание технологий, разъединенных во времени не одним десятком лет. Аналоговая настройка частоты и интерфейс соседствует со светодиодным фонарем, USB-портом и кард-ридером. Уверенный прием сигнала обеспечивает телескопическая антенна. Hyundai H-PSR140 позволяет прослушивать радиостанции в диапазонах FM, AM и SW. К разъему, предназначенному для зарядки аккумулятора, можно подключать 6-ваттную солнечную батарею. Выход на наушники дает возможность прослушивать любимую музыку или станцию, не мешая соседям.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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