Радиоприемник Hyundai H-SRS200 вишня
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Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%2 360 руб. 2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602632
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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
180
Глубина, мм
150
Динамики
1
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
интерфейс USB (для флэш-накопителей), поддержка MP3, поддержка карт памяти, работа от сети, разъем для наушников
Тип элементов питания
от сети
Цвет
коричневый
Ширина, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х11
Вес, кг.
1.19
Описание товара Радиоприемник Hyundai H-SRS200 вишня
Радиобудильник HYUNDAI приятно удивит своей компактностью: аккуратный корпус высотой всего 180 мм и шириной 150 мм не займет лишнего места на прикроватной тумбочке или рабочем столе. Легкий вес — всего 0,9 кг — позволит без труда перемещать устройство по дому. Аналоговая настройка частоты делает управление простым и интуитивным: всё, что нужно, — повернуть регулятор для точной настройки любимой радиостанции. Работает радиобудильник от сети, что избавляет от необходимости следить за заряженностью батареек. Один динамик создает чистое, уютное звучание для приятного пробуждения или фона во время дел.
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Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
180
Глубина, мм
150
Динамики
1
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
интерфейс USB (для флэш-накопителей), поддержка MP3, поддержка карт памяти, работа от сети, разъем для наушников
Тип элементов питания
от сети
Цвет
коричневый
Ширина, мм
150
Страна производитель
Китай
Радиобудильник HYUNDAI приятно удивит своей компактностью: аккуратный корпус высотой всего 180 мм и шириной 150 мм не займет лишнего места на прикроватной тумбочке или рабочем столе. Легкий вес — всего 0,9 кг — позволит без труда перемещать устройство по дому. Аналоговая настройка частоты делает управление простым и интуитивным: всё, что нужно, — повернуть регулятор для точной настройки любимой радиостанции. Работает радиобудильник от сети, что избавляет от необходимости следить за заряженностью батареек. Один динамик создает чистое, уютное звучание для приятного пробуждения или фона во время дел.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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