Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602630
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
интерфейс USB (для флэш-накопителей), поддержка MP3, поддержка карт памяти, работа от сети
Тип элементов питания
аккумулятор
Цвет
серебристый, коричневый
Ширина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х11
Вес, г.
685
Описание товара Радиоприемник Hyundai H-PSR200 дерево коричневое/серебристый
Радиоприемник Hyundai H-PSR200 - стильный прибор, отличающийся винтажным внешним видом. Корпус выполнен из ударопрочного матового пластика, стилизованного под дерево. Серебристые накладки и ручка формируют узнаваемый стиль. Центральную часть занимает динамик, который выдает чистый и объемный звук. Телескопическая антенна принимает сигналы радиостанций в трех диапазонах частот. Поиск осуществляется с помощью поворотной ручки. Для управления предусмотрены удобные кнопки. Радио можно переносить с помощью ручки, надежно закрепленной на корпусе шарнирными креплениями. Для прослушивания любимых композиций можно использовать съемный USB накопитель или карту памяти. Функционирование происходит за счет аккумуляторной батареи или от сети. Для зарядки АКБ есть провод, входящий в комплект. Прибор устойчиво стоит на прорезиненных ножках, предотвращающих скольжение.
интерфейс USB (для флэш-накопителей), поддержка MP3, поддержка карт памяти, работа от сети
Тип элементов питания
аккумулятор
Цвет
серебристый, коричневый
Ширина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоприемник Hyundai H-PSR200 - стильный прибор, отличающийся винтажным внешним видом. Корпус выполнен из ударопрочного матового пластика, стилизованного под дерево. Серебристые накладки и ручка формируют узнаваемый стиль. Центральную часть занимает динамик, который выдает чистый и объемный звук. Телескопическая антенна принимает сигналы радиостанций в трех диапазонах частот. Поиск осуществляется с помощью поворотной ручки. Для управления предусмотрены удобные кнопки. Радио можно переносить с помощью ручки, надежно закрепленной на корпусе шарнирными креплениями. Для прослушивания любимых композиций можно использовать съемный USB накопитель или карту памяти. Функционирование происходит за счет аккумуляторной батареи или от сети. Для зарядки АКБ есть провод, входящий в комплект. Прибор устойчиво стоит на прорезиненных ножках, предотвращающих скольжение.
Радиоприемник Hyundai H-PSR200 дерево коричневое/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиоприемник Hyundai H-PSR200 дерево коричневое/серебристый