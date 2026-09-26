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Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W

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Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W - фото 1
Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W - фото 2
Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W - фото 3
Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 120 руб. 
Начислим 306 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569965
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W
19 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3х
Порты
16х10/100/1000 Base-T ports(Data/Power)
Габаритные размеры, мм
440х178х44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х6
Вес, кг.
2.81

Описание товара Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W

Собранный в эффектном коричневом корпусе неуправляемый гигабитный коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W станет отличным выбором для владельцев PoE-совместимого оборудования, например – IP-телефонов, IP-камер и точек доступа. Обеспечив питание таких устройств по витой паре, вы значительно упростите обустройство сети или системы видеонаблюдения. Поддержка PoE реализована на всех 16 портах Ethernet. Суммарный бюджет PoE, равный 230 Вт, позволяет не испытывать сложностей с выбором совместимых сетевых устройств. Помимо Ethernet-портов, коммутатор оборудован парой портов SFP. Внутренняя пропускная способность модели, равная 36 Гбит/с, позволяет не испытывать сложностей при интенсивном характере обмена данными. Важная особенность коммутатора – наличие грозозащиты. Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W может устанавливаться в стойку. Кронштейны для стоечного монтажа есть в комплекте. Необходимую эффективность охлаждения коммутатора обеспечивает малошумный вентилятор. Устройство рассчитано на эксплуатацию в помещениях, температура в которых может меняться в широком диапазоне – от 0 до 45 °C.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3х
Порты
16х10/100/1000 Base-T ports(Data/Power)
Габаритные размеры, мм
440х178х44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Собранный в эффектном коричневом корпусе неуправляемый гигабитный коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W станет отличным выбором для владельцев PoE-совместимого оборудования, например – IP-телефонов, IP-камер и точек доступа. Обеспечив питание таких устройств по витой паре, вы значительно упростите обустройство сети или системы видеонаблюдения. Поддержка PoE реализована на всех 16 портах Ethernet. Суммарный бюджет PoE, равный 230 Вт, позволяет не испытывать сложностей с выбором совместимых сетевых устройств. Помимо Ethernet-портов, коммутатор оборудован парой портов SFP. Внутренняя пропускная способность модели, равная 36 Гбит/с, позволяет не испытывать сложностей при интенсивном характере обмена данными. Важная особенность коммутатора – наличие грозозащиты. Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W может устанавливаться в стойку. Кронштейны для стоечного монтажа есть в комплекте. Необходимую эффективность охлаждения коммутатора обеспечивает малошумный вентилятор. Устройство рассчитано на эксплуатацию в помещениях, температура в которых может меняться в широком диапазоне – от 0 до 45 °C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 19120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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