Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W
Собранный в эффектном коричневом корпусе неуправляемый гигабитный коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W станет отличным выбором для владельцев PoE-совместимого оборудования, например – IP-телефонов, IP-камер и точек доступа. Обеспечив питание таких устройств по витой паре, вы значительно упростите обустройство сети или системы видеонаблюдения. Поддержка PoE реализована на всех 16 портах Ethernet. Суммарный бюджет PoE, равный 230 Вт, позволяет не испытывать сложностей с выбором совместимых сетевых устройств. Помимо Ethernet-портов, коммутатор оборудован парой портов SFP. Внутренняя пропускная способность модели, равная 36 Гбит/с, позволяет не испытывать сложностей при интенсивном характере обмена данными. Важная особенность коммутатора – наличие грозозащиты. Коммутатор Tenda TEG1118P-16-250W может устанавливаться в стойку. Кронштейны для стоечного монтажа есть в комплекте. Необходимую эффективность охлаждения коммутатора обеспечивает малошумный вентилятор. Устройство рассчитано на эксплуатацию в помещениях, температура в которых может меняться в широком диапазоне – от 0 до 45 °C.
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