Высоторез Champion PP126
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Высоторез бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%38 990 руб. 42 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 55510
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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Высоторез бензиновый
Размеры в упаковке, см
70х47х22
Вес, кг.
9.5
Описание товара Высоторез Champion PP126
Высоторез Champion PP126 качественно выполняет свои функции и позволяет экономить силы во время ухода за садом, дачным участком или придомовой территории. Мощность высотореза позволяет использовать его при необходимости обрезки сучьев и веток деревьев довольно большой толщины.
Особенности:
- Объем топливного бака составляет 0.6 л, объем масляного бака - 0.2 л;
- Высоторез Champion PP126 оснащен телескопической штангой, которая при раздвижении обеспечивает обрезку дерева на высоте пяти метров; длина в сложенном положении - 30.5 см, длина в развернутом состоянии/длина штанги - 42.5 см;
- Обороты двигателя макс./холостой ход - 10000/2800 об/мин.;
- Эргономичные рукоятки, защищены от вибрационных воздействий двигателя, что снижает утомляемость пользователя.
Комплектация:
- Двигатель с телескопической штангой;
- Редуктор с режущей гарнитурой;
- Наплечный ремень;
- Ремонтный набор;
- Набор ключей;
- Емкость для приготовления топливной смеси;
- Перчатки;
- Очки;
- Руководство пользователя.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, на металлокаркасе
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Высоторез бензиновый
Высоторез Champion PP126 качественно выполняет свои функции и позволяет экономить силы во время ухода за садом, дачным участком или придомовой территории. Мощность высотореза позволяет использовать его при необходимости обрезки сучьев и веток деревьев довольно большой толщины.
Особенности:
- Объем топливного бака составляет 0.6 л, объем масляного бака - 0.2 л;
- Высоторез Champion PP126 оснащен телескопической штангой, которая при раздвижении обеспечивает обрезку дерева на высоте пяти метров; длина в сложенном положении - 30.5 см, длина в развернутом состоянии/длина штанги - 42.5 см;
- Обороты двигателя макс./холостой ход - 10000/2800 об/мин.;
- Эргономичные рукоятки, защищены от вибрационных воздействий двигателя, что снижает утомляемость пользователя.
Комплектация:
- Двигатель с телескопической штангой;
- Редуктор с режущей гарнитурой;
- Наплечный ремень;
- Ремонтный набор;
- Набор ключей;
- Емкость для приготовления топливной смеси;
- Перчатки;
- Очки;
- Руководство пользователя.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, на металлокаркасе
Высоторез Champion PP126 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 38990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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