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Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZY002C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZY002C)

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Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZY002C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
на кухонную мойку
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551510
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
на кухонную мойку
Размеры в упаковке, см
20х13х6
Вес, г.
310

Описание товара Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZY002C)

Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZY002C)

Отзывы о товаре Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZY002C)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
на кухонную мойку
Описание
Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZY002C)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZY002C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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