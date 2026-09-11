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Диспенсер FIXSEN DECO (FX-280-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диспенсер FIXSEN DECO (FX-280-1)

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Диспенсер FIXSEN DECO (FX-280-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550041
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настольный
Размеры в упаковке, см
21х8х8
Вес, г.
430

Описание товара Диспенсер FIXSEN DECO (FX-280-1)

Удобство и красота кроются в каждой мелочи. Аксессуары для ванной комнаты и туалета не только подчеркнут индивидуальность и дизайн, но и сделают интерьер функциональным. Правильно подобранные детали сделают ванную комнату особенной, не похожей на другие. В ежедневном использовании ванной все должно быть под рукой. Любой элемент выполняет свою функцию и приносит комфорт. Главное правило при выборе – все детали должны быть выполнены в одном цветовом решении, быть сходными по форме и фактуре основного материала. Кроме того, следует покупать предметы, ориентируясь на дизайнерское решение ванной комнаты.

Отзывы о товаре Диспенсер FIXSEN DECO (FX-280-1)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настольный
Описание
Удобство и красота кроются в каждой мелочи. Аксессуары для ванной комнаты и туалета не только подчеркнут индивидуальность и дизайн, но и сделают интерьер функциональным. Правильно подобранные детали сделают ванную комнату особенной, не похожей на другие. В ежедневном использовании ванной все должно быть под рукой. Любой элемент выполняет свою функцию и приносит комфорт. Главное правило при выборе – все детали должны быть выполнены в одном цветовом решении, быть сходными по форме и фактуре основного материала. Кроме того, следует покупать предметы, ориентируясь на дизайнерское решение ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диспенсер FIXSEN DECO (FX-280-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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