Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540963
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
- кабель Ethernet- адаптер питания- документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
107 х 91 х 26 мм
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
400
Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112)
Wi-Fi роутер KEENETIC Start KN-1112 – интернет-центр с Mesh Wi-Fi N300, 4-портовым Smart-коммутатором и переключателем режима роутер/ретранслятор. Подходит для подключения интернета и IPTV по витой паре на тарифах до 100 Мбит/с или когда нужен ретранслятор для бесшовной Wi-Fi системы. Умеет то же самое, что и все другие модели Keenetic, за вычетом функций USB-интерфейса и двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь есть резервирование интернета, VPN-серверы/клиенты по всем протоколам, облачное управление, VLAN, сегментация и бесшовный роуминг, фильтрация контента и родительский контроль, гостевая сеть и расписание работы.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
- кабель Ethernet- адаптер питания- документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
107 х 91 х 26 мм
Wi-Fi роутер KEENETIC Start KN-1112 – интернет-центр с Mesh Wi-Fi N300, 4-портовым Smart-коммутатором и переключателем режима роутер/ретранслятор. Подходит для подключения интернета и IPTV по витой паре на тарифах до 100 Мбит/с или когда нужен ретранслятор для бесшовной Wi-Fi системы. Умеет то же самое, что и все другие модели Keenetic, за вычетом функций USB-интерфейса и двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь есть резервирование интернета, VPN-серверы/клиенты по всем протоколам, облачное управление, VLAN, сегментация и бесшовный роуминг, фильтрация контента и родительский контроль, гостевая сеть и расписание работы.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй такой, роутер отличный
Достоинства:
Комментарий:
используется как репитер для меш системы. супер
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо . работает стабильно
Достоинства:
Комментарий:
брали для расширения mash системы, все ок
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, вопросов к качеству нет
Достоинства:
Комментарий:
Роутер отличный, рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Использую в режиме ретранслятора. Претензий нет, работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
классный роутер, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены очень даже хорош, tp-link не захотел работать с wi-fi мост UBIQUITI, а keenetic законектился без танцев с бубном.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро Подключат отпишусь Подключил Всё хорошо Ват Сап не тормозит! По вай фай все подключается кроме телевизора
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает. Бесшовный вайфай пашет на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер хороший поставили в дом бьет до 5 соток земли , подключались к интерсети
Достоинства:
Комментарий:
прекрасно работает, никаких сложностей не возникло, комплектация полная, упаковка в опрятном виде
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо брали на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цена/качество! Всё работает исправно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Простой и понятный роутер, 2 редима, настройка 10 минут вместе с обновлением. Подтянул как ретранслятор к сети для раздачи wi-fi , работает стабильно. Не отваливается, покрытие в помещении метров 25-30 с поворотами и со стенами пробивает.
Достоинства:
Комментарий:
Прост в подключении, сын сам установил. Всё отлично работает. Рекомендуем.
Достоинства:
Комментарий:
пришлось немного повозиться с настройкой, но я его настроила. хорошо работает роутер, покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, настройка простая
Достоинства:
Комментарий:
Понятный мастер настройки, сразу все заработало. Пока всё отлично, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер хороший но мне не подошел
Достоинства:
Комментарий:
ещё не подключали. упаковано надёжно
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подходит для поднятия VPN чтобы смотреть Ютуб на смарт ТВ Самсунг или LG
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло целое, упаковано отлично. Подключился без проблем интернет летает
Достоинства:
Работает отлично.
Недостатки:
Не выявил
Комментарий:
Отличный роутер
Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112)
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй такой, роутер отличный
Достоинства:
Комментарий:
используется как репитер для меш системы. супер
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо . работает стабильно
Достоинства:
Комментарий:
брали для расширения mash системы, все ок
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, вопросов к качеству нет
Достоинства:
Комментарий:
Роутер отличный, рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Использую в режиме ретранслятора. Претензий нет, работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
классный роутер, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены очень даже хорош, tp-link не захотел работать с wi-fi мост UBIQUITI, а keenetic законектился без танцев с бубном.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро Подключат отпишусь Подключил Всё хорошо Ват Сап не тормозит! По вай фай все подключается кроме телевизора
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает. Бесшовный вайфай пашет на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер хороший поставили в дом бьет до 5 соток земли , подключались к интерсети
Достоинства:
Комментарий:
прекрасно работает, никаких сложностей не возникло, комплектация полная, упаковка в опрятном виде
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо брали на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цена/качество! Всё работает исправно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Простой и понятный роутер, 2 редима, настройка 10 минут вместе с обновлением. Подтянул как ретранслятор к сети для раздачи wi-fi , работает стабильно. Не отваливается, покрытие в помещении метров 25-30 с поворотами и со стенами пробивает.
Достоинства:
Комментарий:
Прост в подключении, сын сам установил. Всё отлично работает. Рекомендуем.
Достоинства:
Комментарий:
пришлось немного повозиться с настройкой, но я его настроила. хорошо работает роутер, покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, настройка простая
Достоинства:
Комментарий:
Понятный мастер настройки, сразу все заработало. Пока всё отлично, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер хороший но мне не подошел
Достоинства:
Комментарий:
ещё не подключали. упаковано надёжно
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подходит для поднятия VPN чтобы смотреть Ютуб на смарт ТВ Самсунг или LG
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло целое, упаковано отлично. Подключился без проблем интернет летает
Достоинства:
Работает отлично.
Недостатки:
Не выявил
Комментарий:
Отличный роутер