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Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112)

25 Отзывы
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Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 1
Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 2
Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 3
Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 4
Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 5
Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 6
Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 7
Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 8
Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 9
Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540963
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
- кабель Ethernet- адаптер питания- документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
107 х 91 х 26 мм
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
400

Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112)

Wi-Fi роутер KEENETIC Start KN-1112 – интернет-центр с Mesh Wi-Fi N300, 4-портовым Smart-коммутатором и переключателем режима роутер/ретранслятор. Подходит для подключения интернета и IPTV по витой паре на тарифах до 100 Мбит/с или когда нужен ретранслятор для бесшовной Wi-Fi системы. Умеет то же самое, что и все другие модели Keenetic, за вычетом функций USB-интерфейса и двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь есть резервирование интернета, VPN-серверы/клиенты по всем протоколам, облачное управление, VLAN, сегментация и бесшовный роуминг, фильтрация контента и родительский контроль, гостевая сеть и расписание работы.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112)

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй такой, роутер отличный
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Береснев Д.

Достоинства:


Комментарий:
используется как репитер для меш системы. супер
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо . работает стабильно
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
брали для расширения mash системы, все ок
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, вопросов к качеству нет
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер отличный, рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Использую в режиме ретранслятора. Претензий нет, работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Кленина Н.

Достоинства:


Комментарий:
классный роутер, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
ilayka

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены очень даже хорош, tp-link не захотел работать с wi-fi мост UBIQUITI, а keenetic законектился без танцев с бубном.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро Подключат отпишусь Подключил Всё хорошо Ват Сап не тормозит! По вай фай все подключается кроме телевизора
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает. Бесшовный вайфай пашет на ура.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Вадим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший поставили в дом бьет до 5 соток земли , подключались к интерсети
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Улановская Валерия

Достоинства:


Комментарий:
прекрасно работает, никаких сложностей не возникло, комплектация полная, упаковка в опрятном виде
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо брали на подарок
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цена/качество! Всё работает исправно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Простой и понятный роутер, 2 редима, настройка 10 минут вместе с обновлением. Подтянул как ретранслятор к сети для раздачи wi-fi , работает стабильно. Не отваливается, покрытие в помещении метров 25-30 с поворотами и со стенами пробивает.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Оксана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Прост в подключении, сын сам установил. Всё отлично работает. Рекомендуем.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
пришлось немного повозиться с настройкой, но я его настроила. хорошо работает роутер, покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, настройка простая
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
smakk11

Достоинства:


Комментарий:
Понятный мастер настройки, сразу все заработало. Пока всё отлично, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший но мне не подошел
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Ирина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не подключали. упаковано надёжно
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подходит для поднятия VPN чтобы смотреть Ютуб на смарт ТВ Самсунг или LG
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло целое, упаковано отлично. Подключился без проблем интернет летает
21.11.2022
Владислав

Достоинства:
Работает отлично.

Недостатки:
Не выявил

Комментарий:
Отличный роутер



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
- кабель Ethernet- адаптер питания- документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
107 х 91 х 26 мм
Описание
Wi-Fi роутер KEENETIC Start KN-1112 – интернет-центр с Mesh Wi-Fi N300, 4-портовым Smart-коммутатором и переключателем режима роутер/ретранслятор. Подходит для подключения интернета и IPTV по витой паре на тарифах до 100 Мбит/с или когда нужен ретранслятор для бесшовной Wi-Fi системы. Умеет то же самое, что и все другие модели Keenetic, за вычетом функций USB-интерфейса и двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь есть резервирование интернета, VPN-серверы/клиенты по всем протоколам, облачное управление, VLAN, сегментация и бесшовный роуминг, фильтрация контента и родительский контроль, гостевая сеть и расписание работы.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй такой, роутер отличный
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Береснев Д.

Достоинства:


Комментарий:
используется как репитер для меш системы. супер
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо . работает стабильно
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
брали для расширения mash системы, все ок
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, вопросов к качеству нет
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер отличный, рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Использую в режиме ретранслятора. Претензий нет, работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Кленина Н.

Достоинства:


Комментарий:
классный роутер, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
ilayka

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены очень даже хорош, tp-link не захотел работать с wi-fi мост UBIQUITI, а keenetic законектился без танцев с бубном.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро Подключат отпишусь Подключил Всё хорошо Ват Сап не тормозит! По вай фай все подключается кроме телевизора
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает. Бесшовный вайфай пашет на ура.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Вадим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший поставили в дом бьет до 5 соток земли , подключались к интерсети
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Улановская Валерия

Достоинства:


Комментарий:
прекрасно работает, никаких сложностей не возникло, комплектация полная, упаковка в опрятном виде
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо брали на подарок
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цена/качество! Всё работает исправно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Простой и понятный роутер, 2 редима, настройка 10 минут вместе с обновлением. Подтянул как ретранслятор к сети для раздачи wi-fi , работает стабильно. Не отваливается, покрытие в помещении метров 25-30 с поворотами и со стенами пробивает.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Оксана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Прост в подключении, сын сам установил. Всё отлично работает. Рекомендуем.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
пришлось немного повозиться с настройкой, но я его настроила. хорошо работает роутер, покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, настройка простая
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
smakk11

Достоинства:


Комментарий:
Понятный мастер настройки, сразу все заработало. Пока всё отлично, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший но мне не подошел
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Ирина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не подключали. упаковано надёжно
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подходит для поднятия VPN чтобы смотреть Ютуб на смарт ТВ Самсунг или LG
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло целое, упаковано отлично. Подключился без проблем интернет летает
21.11.2022
Владислав

Достоинства:
Работает отлично.

Недостатки:
Не выявил

Комментарий:
Отличный роутер


Wi-Fi роутер Keenetic Start (KN-1112) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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