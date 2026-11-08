Пылесос вертикальный Deerma DX800
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DX800
Щетка для уборки напольных покрытий необычной конструкции — в центральной части сделано сквозное отверстие. Это обеспечивает создание зон пониженного давления, что улучшает качество уборки. Четыре ролика облегчают передвижение щетки по любой поверхности, поэтому она легко скользит и по коврам. Многофункциональная плоская щетка с двумя отверстиями для всасывания пыли. Верхнюю насадку с щетинками (мебельную) можно снять и использовать аксессуар для очистки от пыли и выбивания постельного белья. Благодаря тканевой подложке насадка не царапает убираемую поверхность. Щелевая насадка для труднодоступных мест – можно выдвинуть часть с боковыми щетинками для очистки мягких и тканевых предметов. Удлинительный гофрированный шланг. Ремешок, надеваемый на плечо, делает более удобной работу при подсоединенной гофре. Контейнер для пыли из прозрачного пластика емкостью 0,8 л. Он оснащен системой циклонной фильтрации с металлической сеткой и фильтром тонкой фильтрации.
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