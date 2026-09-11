Перекладина наклонной стойки Manfrotto 024B типа "журавль" 1 секция
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перекладина
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496492
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перекладина
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.13х0.19х0.17
Вес, кг.
7
Описание товара Перекладина наклонной стойки Manfrotto 024B типа "журавль" 1 секция
Журавль присоединяется к адаптерам большинства стоек диаметром 19, 20, 25, 28 мм. Диаметр штанги: 25 мм. 3-секционный журавль в комплекте с зажимом Pivoting Clamp 124, противовесом L-Peso 023, зажимами для кабеля и фиксирующим ключом.
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Бренд
Тип товара
Перекладина
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
120
Страна производитель
Китай
Журавль присоединяется к адаптерам большинства стоек диаметром 19, 20, 25, 28 мм. Диаметр штанги: 25 мм. 3-секционный журавль в комплекте с зажимом Pivoting Clamp 124, противовесом L-Peso 023, зажимами для кабеля и фиксирующим ключом.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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