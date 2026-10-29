Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-R)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
В наличии
Код товара: 493095
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
480 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
129
Описание товара Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-R)
Беспроводная оптическая мышь Smartbuy ONE 332 выполнена в компактном пластиковом корпусе черного цвета с красными элементами. Мышь обладает симметричным дизайном, соответственно, подойдет как для правшей, так и для левшей. Питание манипулятор получает от двух батареек формата ААА.
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Беспроводная оптическая мышь Smartbuy ONE 332 выполнена в компактном пластиковом корпусе черного цвета с красными элементами. Мышь обладает симметричным дизайном, соответственно, подойдет как для правшей, так и для левшей. Питание манипулятор получает от двух батареек формата ААА.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-R) - этот товар вы можете купить по цене 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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